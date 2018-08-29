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İslahiye'de 'acı' mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 60 yıldır üretimi yapılan ve ilçe ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen biber hasadıyla birlikte çöp çekme mesaisi de başladı.

İslahiye'de 'acı' mesaisi başladı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 60 yıldır üretimi yapılan ve ilçe ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen biber hasadıyla birlikte çöp çekme mesaisi de başladı. Acı biberin çöpünü temizleme işinde çalışan yaklaşık 6-7 bin genç kız ve kadın, ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
Yaklaşık 10 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve 7 bin ton yıllık ürün beklenilen biber, yöre halkına sağladığı kazanç nedeniyle 'kırmızı altın' olarak da anılıyor. Acı biberin çöpünü temizleme işinde yaklaşık 6-7 bin genç kız ve kadın çalışıyor.
İşçiler, günlük 60 ile 80 lira arasında yevmiye ile biberleri temizleyip tohum ve çöpünden ayırıyor. Temizlenen biberler, makinelerle parçalandıktan sonra güneşte yarım saatte bir olmak üzere karıştırılarak kurutulup isot yapılıyor.

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İslahiye'de 'acı' mesaisi başladıİslahiye'de 'acı' mesaisi başladıİslahiye'de 'acı' mesaisi başladıİslahiye'de 'acı' mesaisi başladı

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