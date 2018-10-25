HABER

İslahiye'de altgeçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, gece başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle altgeçidi su bastı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, gece başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle altgeçidi su bastı. Mahsur kalan araçlar itfaiyenin çalışması sonrası kurtarılırken altgeçit trafiğe kapatıldı. İslahiye'de gece gök gürlemesiyle başlayan ve aralıklarla devem eden sağanak yağış sabaha kadar etkisini sürdürdü. Cumhuriyet Mahallesi'ni Atatürk Mahallesi'ne bağlayan ve birçok kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan hemzenin geçitte TCDD 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapımına başlanan ve Şubat 2018'de tamamlanması hedeflenen ancak bitirilmeden trafiğe açılan altgeçidi su bastı. Bu sırada yaklaşık 50 santim su dolan altgeçitten geçmek isteyen araçlar, arıza yapınca olduğu yerde kaldı. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlarca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları çelik halatla çekerek kurtardı. Gece de birden fazla aracın itfaiye tarafından kurtarıldığı altgeçitte GASKİ su tahliyesine başlarken, zabıta ekipleri su tahliyesi tamamlanıncaya kadar olası tehlikeye karşı şerit çekerek altgeçidi ulaşıma kapattı.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Yoldan geçen köpeğe saldıran köpeği bıçakladıYoldan geçen köpeğe saldıran köpeği bıçakladı
Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü

Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü

Eski karısından dayak yedi! 'Dışarı bile çıkamıyorum'

Eski karısından dayak yedi! 'Dışarı bile çıkamıyorum'

Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!

Köprüdeki intiharda 'atla' diye bağıran kadınlara kötü haber!

Aniden yola fırladı! Görenler dondu kaldı

Aniden yola fırladı! Görenler dondu kaldı

Korkunç manzara! Arabalar bu hale geldi

Korkunç manzara! Arabalar bu hale geldi

Vahşet! 2 hafta önce evlendiği karısını öldürdü

Vahşet! 2 hafta önce evlendiği karısını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.