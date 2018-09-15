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İslahiye'de bedelli askerler, kışlaya teslim olmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bedelli askerlik uygulamasından ilk cep döneminde faydalanan yaklaşık 200 kişi kışlasına teslim olmaya başladı.

İslahiye'de bedelli askerler, kışlaya teslim olmaya başladı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bedelli askerlik uygulamasından ilk cep döneminde faydalanan yaklaşık 200 kişi kışlasına teslim olmaya başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Bedelli Askerlik 1'nci Celp Dönemi'nde temel askerlik eğitimi alacaklar ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na teslim olmaya başladı. Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere farklı illerden gelen bedelli askerler kışla kapısında güvenlik aramasında geçirilerek içeri alındı. Yakınlarıyla vedalaşıp kışlaya uğurlarken cep telefonuyla bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler selfie yaptı. İslahiye'de konuşlu Jandarma Komando Tabu Komutanlığı'nda 1'nci celp döneminde 200 bedellinin askerlik temel eğitimi alacağı öğrenildi.

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İslahiye'de bedelli askerler, kışlaya teslim olmaya başladıİslahiye'de bedelli askerler, kışlaya teslim olmaya başladıİslahiye'de bedelli askerler, kışlaya teslim olmaya başladıİslahiye'de bedelli askerler, kışlaya teslim olmaya başladı

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