HABER

İslahiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyetin Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyetin Bayramı coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağfıç, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, askeri erkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit aileleri ile öğrenciler katıldı.
Kaymakam Kotan, Alay Komutanı Albay Selvi ve Belediye Başkanı Vural'ın alandakilerin bayramını kutlamasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Kaymakam Kotan, 1923 yılında bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla buluşan son fidanı olarak doğdu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yanda köklerine sımsıkı sarılan, diğer yanda semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in bizler vasiyeti muasır medeniyetin üzerine çıkmaktır. Sınır komşularımız olan Irak ve Suriye'de Cumhuriyet ama demokrasi olmadığı için neler yaşandığını görüyoruz, kan gövdeyi götürdü, milyonlarca insan evinde oldu. Yüzbinlerce masum canında oldu yüzden kendi cumhuriyetimizi, demokrasimize sahip çıkalım. Türkiye'yi Irakta, Suriye'den farklı kılan cumhuriyeti ile birlikte demokrasisidir. PKK terörünün en büyük hedefi Kürtler ile Türkler arasında kapanmaz aralar açmaktır. Yaptığı bütün eylemlerin hedefi buydu Çok şükür bu emellerine ulaşamadılar. Tarihin görmüş olduğu en melanet terör eylemlerini ardı ardına 40 yıldır yapılmasına rağmen bu ülkede bunu başaramadılar. Ülke içinde başaramadılar tezgahın bir ayağını uluslar arası boyuta attılar. Asla tuzaklara düşmemeliyiz, birlik ve beraberliğimizde asla taviz vermemeliyiz. Kürt'sün, Türk'sün, Alevi'sin asla dillendirmemeliyiz. Bu oyunlara asla gelmemeliyizö dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler gösteriler sergiledi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Taksim Meydanı’nda ’29 Ekim’ coşkusuTaksim Meydanı’nda ’29 Ekim’ coşkusu
Anıtkabir'e ziyaretçi akınıAnıtkabir'e ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Selin Ciğerci'den ilk hamle! Anında değiştirdi

Selin Ciğerci'den ilk hamle! Anında değiştirdi

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı’ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı

Bakanlık açıkladı: Adım adım hayata geçiyor

Tuzla'da yine 'koku' kabusu! AFAD ekipleri bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İBB'nin Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri ile ilgili kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Türkiye'den İngiltere'ye Sancaktape Belediye Başkanı'na saldırı tepkisi

Türkiye'den İngiltere'ye tepki

Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı 150 saatlik süre bugün doluyor!

Kritik süre bugün doluyor! Gözler bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.