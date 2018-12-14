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İslahiye'de dere taştı; tarım arazileri su altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 15:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanakla derenin taşması sonucu, 400 dönümlük buğday ekili arazi su altında kaldı.

İslahiye'de dere taştı; tarım arazileri su altında kaldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanakla derenin taşması sonucu, 400 dönümlük buğday ekili arazi su altında kaldı.
İlçede bu ayın başından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle metrekareye 128 metreküp yağış düştü. Yağışın etkisiyle Tahta köprü sulama barajını besleyen Karasu Çayı'nda taşkın yaşandı. Karasu Çayı'nın geçtiği Örtülü, Güllühöyük, Karapolat ve Çolaklar mahallelerinde dere yatağı 30 metre genişleyerek, yaklaşık 400 dönüm buğday ekili alanın sular altında kalmasına neden oldu. Bölgede inceleme başlatan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arazi sahiplerinin başvurularını alarak, suların çekilmesiyle zararı belirleyecek.

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İslahiye'de dere taştı; tarım arazileri su altında kaldıİslahiye'de dere taştı; tarım arazileri su altında kaldıİslahiye'de dere taştı; tarım arazileri su altında kaldıİslahiye'de dere taştı; tarım arazileri su altında kaldı

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