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  4. İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti

İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

  Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, 'Durakta Matematik' projesi hayata geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, 'Durakta Matematik' projesi hayata geçirildi. Öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri ve ön yargılarını yıkmaları amacıyla uygulanan proje kapsamında, otobüs durağına eğitici görseller asıldı.
İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle ilçe merkezindeki duraklara, öğrencilerin eğlenerek matematik öğrenmesini amaçlayan afişler asıldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki durakta uygulamaya konulan projenin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cevdetpaşa İlkokul Müdürü Yusuf Yıldızhan ile proje koordinatörü öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Asılan afişleri anlatan ve durakta öğrenciler ile birlikte matematik dersi işleyen öğretmen Erhan Akyol, öBu proje ülkemizde 81 ilde uygulanıyor. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Arnavutluk, Romanya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'da da uygulanmakta. Projede amaç toplumun matematiğe karşı olan olumsuz tutumunu, ön yargısını yıkabilmektir. İslahiye'de 7 durağımızda projemizin uygulaması mevcut. Her durakta farkı afişlerimiz bulunuyor diye konuştu.
Öğretmenleriyle durakta matematik dersi işleyen öğrenciler, afişlerin kendilerine matematiği sevdireceğini kaydetti.

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