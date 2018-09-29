İslahiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Nurdağı çevreyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Yavuz (22) yönetimindeki 06 FM 0349 plakalı otomobil, Mustafa Kankılıç (59) yönetimindeki 79 DL 330 plakalı otomobil ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Zeynep Kankılıç (58) ve Muhammet Yavuz (20) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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