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İslahiye'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa çevreyolunun 15'inci kilometresindeki Altınüzüm mevkiinde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 34 BBC 632 plakalı otomobil, İ.G. yönetimindeki 33 CYC 51 plakalı otomobil ile Altınüzüm kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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