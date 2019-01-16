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İslahiye'de Karasu Çayı taştı, ekili araziler su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taşınca, 3 bin dönüm arazi su altında aldı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taşınca, 3 bin dönüm arazi su altında aldı.
İlçede son iki ayda etkili olan ve metrekareye 532 metreküp yağış düşmesi ve Karasu Çayı, Kılavuzlu Barajında gelen suyla birlikte taşkın yaşandı. Karasu Çayı'nın geçtiği Zincirli, Örtülü, Güllühöyük, Karapolat ve Çolaklar mahallelerinde dere yatağı yanında bulunan yaklaşık 3 bin buğday ekili alan 2 ayda ikinci kez sular altında kalmasına neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İslahiye Ziraat Odası işbirliğiyle komisyon kurularak bölgede inceleme ve zarar tespit çalışması başlatıldı.
Tarla sahiplerine ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapmaları çağrısında bulunan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse,İlçemizde son iki ayda metrekareye 532 kilogram yağışın düşmesi, Karasu çayı kılavuzlu barajında gelen suyla birlikte iki ayda ikinci kez yaşanan taşkınla 6 mahallemizde yaklaşık 3 bin ekili alan sular altında kalmıştır. Oda olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz iş birliğiyle kurulan zarar tespit komisyonlarımız çalışmalarına başlamıştır, çiftçilerimiz ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekiyor. Sigortası bulunan çiftçilerimizin mağduriyeti giderilecektir. Diğer tarafta yağışların iyi olması su altı kaynaklarını doldurmasıyla yaz aylarında yaşanan kuraklık riskini ortadan kaldırmıştırdedi.

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