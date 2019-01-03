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İslahiye'de karın ağırlığına dayanmayan mantar serası çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Ceylan Yükselici’nin Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu mantar serası, üzerinde biriken karı taşıyamayınca çöktü.

İslahiye'de karın ağırlığına dayanmayan mantar serası çöktü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Ceylan Yükselici’nin Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu mantar serası, üzerinde biriken karı taşıyamayınca çöktü. Serada yetişen mantarlar zarar gördü.
İslahiye'de 3 gündür aralıklarla devam eden özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kabaklar Mahallesi'nde, üzerine biriken ağırlığı taşıyamayan 100 metrekarelik mantar serası çöktü. Serada yetiştirilen mantarlar zarar gördü.
Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe destekle serayı kurduğunu söyleyen Ceylan Yükselici, "2 yıl sonra ilk kez aşırı kar yağışı yaşandı. 30 bin TL hibe destekle kurduğum ve başka da ana sermayemin olmadığı seram kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak yıkıldı. Belediye Başkanımız Kemal Vural'a ilettik. Bunun üzerine gelen bir ekip, ön inceleme yaparak çalışma başlattı" dedi.

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İslahiye'de karın ağırlığına dayanmayan mantar serası çöktüİslahiye'de karın ağırlığına dayanmayan mantar serası çöktüİslahiye'de karın ağırlığına dayanmayan mantar serası çöktü

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