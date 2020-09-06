İslahiye’de metruk binada yangın korkuttu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu. Yangın, bitişiğindeki binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İçerisinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk ahşap binanın çatısına atılan plastik şişe ve poşetler bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bitişikte bulunan binanın balkonundaki ahşap çatıya sıçramadan söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında metruk binada hasar meydana gelirken, yangının sebebi ise araştırılıyor.



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