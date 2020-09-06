HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İslahiye’de metruk binada yangın korkuttu

İslahiye’de metruk binada yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu. Yangın, bitişiğindeki binaya sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İçerisinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk ahşap binanın çatısına atılan plastik şişe ve poşetler bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bitişikte bulunan binanın balkonundaki ahşap çatıya sıçramadan söndürüldü.
Herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında metruk binada hasar meydana gelirken, yangının sebebi ise araştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
İstanbul'da şoke eden olay! Herkesin gözü önünde kaçırıp darp ettilerİstanbul'da şoke eden olay! Herkesin gözü önünde kaçırıp darp ettiler
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise... Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
En Çok Okunan Haberler
En ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
En ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
3 il pilot bölge seçildi! 'Erken uyarı sistemi' kuruldu
3 il pilot bölge seçildi! 'Erken uyarı sistemi' kuruldu
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
İlginizi Çekebilir
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Flaş karar! Ücretsiz binemeyecekler
Flaş karar! Ücretsiz binemeyecekler
Diğer Haberler
İstanbul'da şoke eden olay! Herkesin gözü önünde kaçırıp darp ettiler
İstanbul'da şoke eden olay! Herkesin gözü önünde kaçırıp darp ettiler
KPSS'yi bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması
Fuat Oktay'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması
Kaza nedeniyle KPSS'ye yetişemeyen adaylar için Vali Sonel devreye girdi
Kaza nedeniyle KPSS'ye yetişemeyen adaylar için Vali Sonel devreye girdi
Bakan Soylu duyurdu! Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu! Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.