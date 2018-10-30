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İslahiye'de nar ekşisi mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, imece usulüyle yapılan sofraların vazgeçilmezi nar ekşisi mesaisi başladı.

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, imece usulüyle yapılan sofraların vazgeçilmezi nar ekşisi mesaisi başladı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan İdilli Mahallesi'nde yoğun olarak yetişen dalında çatlayan narlar taze meyve olarak tüketiminin yanında özellikle ekşi narlar ise komşuların bir araya gelerek yardımlaşarak bin bir zahmetle tamamen doğal yollarla nar ekşisi hazırlıyor. Kendi bahçesinde hobi olarak başladığı narı daha sonra ekonomiye dönüştüren Osman Çavuş, Öncelikle komşularımızla narları ağaçlarından topluyor, ardında ikiye bölerek çırpıyoruz ve kabuklarından ayırıyoruz. Ardında nar tanelerini çuval içerisine koyarak saatlerce ezerek suyunu süzülüyor. Süzülen suyu ise odun ateşinde ağır ağır yaklaşık 5 ile 6 saat arasında koyulaşıncaya kadar kaynatılıyor. Soğumaya bırakılan nar ekşisi ardında şişelere konuyor. Nar ekşisi yapımının ortalama 2 veya 3 gün sürüyor dedi.

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