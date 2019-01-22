HABER

İslahiye'de, otomobil altgeçit korkuluklarına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil inşaat halindeki alt geçidin güvenlik korkuluklarına çarptı.

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP- (DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil inşaat halindeki alt geçidin güvenlik korkuluklarına çarptı. Araç köprüde asılı kalırken sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, gece Atatürk Mahallesi'nde Demiryolu Alt geçit köprülü kavşak inşaatında meydana geldi. K.S yönetimindeki 27 LE 239 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat alanını çevreleyen güvenlik korkuluklarına çarptı. Otomobil duvarda asılı kalırken, kazayı sürücü K.S. yaralanmadan atlattı. Kaza sonrası otomobil çekici ile asılı yerden kurtarılırken, polis soruşturma başlattı.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyedeFETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyede
Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 26 tutukluAntalya'da uyuşturucu operasyonları: 26 tutuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.