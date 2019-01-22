İslahiye'de, otomobil altgeçit korkuluklarına çarptı

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP- (DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil inşaat halindeki alt geçidin güvenlik korkuluklarına çarptı. Araç köprüde asılı kalırken sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, gece Atatürk Mahallesi'nde Demiryolu Alt geçit köprülü kavşak inşaatında meydana geldi. K.S yönetimindeki 27 LE 239 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat alanını çevreleyen güvenlik korkuluklarına çarptı. Otomobil duvarda asılı kalırken, kazayı sürücü K.S. yaralanmadan atlattı. Kaza sonrası otomobil çekici ile asılı yerden kurtarılırken, polis soruşturma başlattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum