İslahiye'de otomobilde yangın

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. İlçe merkezine ilerleyen Haydar Ş. (45) yönetimindeki 31 U 1647 plakalı otomobil, Kırıkçalı kavşağında motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ön bölümünde yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini durdurarak itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiyecilerin çalışmasını tamamlamasıyla çekiciyle yoldan kaldırılan otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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