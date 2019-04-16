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İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:04 | Son Güncelleme

  Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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GAZİANTEP,(DHA)

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