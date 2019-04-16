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İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 12 yaralı (2) - YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:20 | Son Güncelleme

  Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.
Kaza; öğleden sonra İslahiye-Hasa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tarık Ekinci yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki kavşakta karşı yönden gelen Serdar Subaşı'nın kullandığı 67 YE 057 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunanlardan bazıları çarpışmanın şiddetiyle yola savrulurken, bazı kişiler ise araçlarda sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobillerde bulunan Emine Duman, Sevgi Ekici ve Meryem Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan aralarında çocukların da olduğu 13 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Gaziantep'e kaldırılan yaralılardan İbrahim Duman da tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren İbrahim Duman'ın da cenazesi otopsi için morga konuldu.
Her iki otomobilde de aralarında çocukların da olduğu 8'er kişinin yolculuk yaptığını saptayan güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-

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