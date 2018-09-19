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İslahiye'de park halindeki otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 00:31 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otoparkta park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yandı.

İslahiye'de park halindeki otomobil yandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otoparkta park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobilin motor kısmı hurdaya döndü.
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan otopark içerisinde Etem Sarı'ya ait 34 S 0799 plakalı otomobil ön bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilin ön bölümünden alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı kişiler yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Ardından gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilin motor bölümü hurdaya döndü.Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

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İslahiye'de park halindeki otomobil yandıİslahiye'de park halindeki otomobil yandıİslahiye'de park halindeki otomobil yandıİslahiye'de park halindeki otomobil yandı

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