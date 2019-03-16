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İslahiye'de 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) İSLAHİYE Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, vatandaşları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi.

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) İSLAHİYE Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, vatandaşları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi. Düzenlenen 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü'ne Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ayhan Gülşen ve halk sağlığı çalışanları katıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayan ve yarım saat süren yürüyüş Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe katılanlar, fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sağlıklı beslen hareketli yaşa' yazılı tişört giyerken hazırlanan 'Nefes al, hareket et yaşadığını fark et', 'Her gün 30 dakika', 'Özenti tiryakı kanser', 'Sağlık için hareket et', 'Günde 10.000 adım' yazılı pankartlar taşıdılar. Katlımcılar, meydanda vatandaşlara broşür dağıtarak sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemini anlattılar. Kaymakamı Kotan, düzenlenen etkinilğin sağlık açısından önemli oluduğunu ifade ederek, İlçemizde farkındalık yaratmayı amaçlayan bir etkinliktir. Sigara içmemenin ve günlük düzenli yürüyüş yapmanın insan sağlığı acısında önemini hepimiz biliyoruz. Ama bir takım alışkanlıklarımızı melasef yıkamıyoruz. Vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya ve günlük en az yarım saat yürüyüş yapmaya davet ediyoruz dedi.

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