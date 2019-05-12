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İslahiye'de sahte paraya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bankaya sahte döviz verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İslahiye'de sahte paraya 2 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bankaya sahte döviz verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir banka şubesine sahte Euro verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri bankaya sahte dövizi verdiğini saptadığı 7 kişiyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da 500 Euro'luk 11 sahte banknot, 2 tüfek, 10 tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü. ve İ.A. tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İslahiye'de sahte paraya 2 tutuklamaİslahiye'de sahte paraya 2 tutuklama

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