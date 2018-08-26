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İslahiye'de şehit acısı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in (28) acı haberi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in (28) acı haberi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Karlıova'nın Yiğitler bölgesindeki Kızılağaç mevkiinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in şehadet haberi, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Feczi Şahin ve askeri yetkililer tarafından ilçenin Yeniceli Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin emekli güvenlik korucusu babası Musa ve annesi Güler Ateş yasa boğuldu. Aileye sağlık görevlilerince müdahale edilirken, şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

KURBAN KESİP, OPERASYONA DÖNMÜŞ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in, 1 hafta önce eşi Neslihan ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte, vefat eden dedesi Mustafa Ateş'in cenazesine katılıp, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan salı günü de kurban kestikten sonra görev yerine dönerek operasyona katıldığı belirtildi.

Şehidin cenazesi, Malatya 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Turga Kışlası'nda düzenlenecek törenin ardından helikopterle İslahiye'ye getirilip ikindi vakti toprağa verilecek.

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