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İslahiye'de şehit acısı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

MEMLEKETİNE UĞURLANDI Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in (28) cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Tulga 1 Kışlası'na getirildi.

İslahiye'de şehit acısı (2)

MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in (28) cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Tulga 1 Kışlası'na getirildi. Burada şehit için uğurlama töreni düzenlendi. Özgeçmişi okunan şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutu, askerler tarafından omuzlara alınarak askeri helikoptere taşındı. Şehidin cenazesi, buradan memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi. Törene; Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve askeri erkan katıldı.
BABASI: ŞEHİTLİK BANA NASİP OLMADI
Şehidin emekli güvenlik korucusu olan babası Musa Ateş, şehitliğin kendisine değil, oğluna nasip olduğunu belirterek, "Keke bana da nasip olsaydı" dedi.
GERİYE SON FOTOĞRAFLARI VE OĞLUNA ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜ KALDI
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'ten geriye Kurban Bayramı'nın birinci görünü çektirdiği görüntü ve fotoğraflar kaldı. Şehit Ateş'in, geldiği İslahiye'de geçen Salı günü eşi Neslihan ile birlikte kurbanlık koyunun başında ve oğlu Muhammed'i, uzman çavuşluğu kazanan kardeşi Kemal'in arasına alıp fotoğraflarını çekti. Şehit Ateş'in, kucağına alıp sevdiği sırada 'Esmer meleğim' isimli şarkıyı söylerken çektiği görüntü de geriye acı bir hatıra olarak kaldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İslahiye'de şehit acısı (2)İslahiye'de şehit acısı (2)İslahiye'de şehit acısı (2)İslahiye'de şehit acısı (2)

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