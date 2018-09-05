İslahiye'de sığınmacıların tahliyesi tamamlandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde barınan 665 sığınmacının da ayrılmasıyla kampta bulunan 5 bin 900 sığınmacının tahliyesi tamamlandı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatı üzerine kapatılacak olan 5 kamptan biri olan İslahiye'deki geçici barınma merkezinde bulunan 665 kişi, 14 otobüs ve 10 TIR'la Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa ve Malatya'da bulunan kamplara gönderildi. İlçe geçici barınma merkezine ailesi 6 yıl önce gelen ve dünyaya gözlerin çadırda açan 6 yaşındaki Fadıma Muhammed'in askere sarılması görenleri duygulandırdı.
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