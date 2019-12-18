İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda, tefecilik suçunu işleyenlerin kimlik ve adresleri belirlendi. Sabah erken saatlerde savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet, dijital materyaller, hesap döküm kağıtları, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 fişek, yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

