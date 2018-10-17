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İslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, iki gündür Gaziantep'in İslahiye ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

İslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, iki gündür Gaziantep'in İslahiye ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçe merkezi ile köylerde görüş mesafesinin düşmesine yol açan toz bulutu nedeniyle, sürücüler de trafikte zorluk yaşıyor. Nefes almakta güçlük çekilen İslahiye'de gökyüzünü gri renge bürüyen toz bulutlarının, yağması beklenen yağmurla dağılacağı belirtildi.

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İslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyorİslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyorİslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyor

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