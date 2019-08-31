HABER

İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 22:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Atatürk Mahallesi, Fatih Caddesi’nde yabancı uyruklu T.

İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi, Fatih Caddesi’nde yabancı uyruklu T. A.’nın kullandığı 27 MA 5471 plakalı motosiklet ile R.K.’nın kullandığı 27 ACP 012 plakalı otomobil kavşakta dönmek istediği esnada çarpıştı. Otomobil sürücüsü R.K., Gaziantep merkezde ikamet ettiği İslahiye’ye astsubaylık okulunda beraber okuduğu arkadaşının düğününe geldiği öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsü T.A. yaralandı. Yaralı T.A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı

İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı

Görenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptıGörenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptı
Çorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova’da yakalandıÇorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova’da yakalandı
Manavgat'ta 1,5 kilogram altın çalan şüpheli yakalandı (2)Manavgat'ta 1,5 kilogram altın çalan şüpheli yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.