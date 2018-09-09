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İslahiye'de Türk semenderi görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi'nde piknik yapmaya giden bir grup genç, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk semenderini görüntüledi.

İslahiye'de Türk semenderi görüldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi'nde piknik yapmaya giden bir grup genç, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk semenderini görüntüledi.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Amanos Dağları'nın eteklerindeki İdilli Mahallesi yakınlarındaki vadiye pikniğe giden bir grup genç, dere kenarında halk arasında 'Benekli kertenkele' olarak adlandırılan Türk Semenderi ile karşılaştı. Gruptan Mahir Gürler, cep telefonuyla hayvanı görüntüledi. Gürler, Türk semenderinin taşların arasına girerek izini kaybettirdiğini belirterek, "Arkadaşlarla piknik yapmaya gitmişti. Dere kenarında hareket eden sarı ve siyah benekli kertenkeleyi gördük. Ben cep telefonumla görüntüledim, ancak taşların arasına girerek kayboldu. Tehlikeli olabileceğini düşünerek yakalamayı düşünmedik. Daha sonra internetten baktığımda nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu öğrenince, yakalamadığımız için daha çok sevindim" dedi.

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İslahiye'de Türk semenderi görüldüİslahiye'de Türk semenderi görüldüİslahiye'de Türk semenderi görüldü

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