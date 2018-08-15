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İslahiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, O.K., R.İ., Y.O., Ü.T. ve H.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.İ. ve Y.O. tutuklanırken Ü.T. ve H.O. ise yurt dışı yasağı ile adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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