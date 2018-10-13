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İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ortaklaşa yürüttüğü istihbarat çalışmalarında 8 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Önceki gün sabaha karşı belirlenen adreslere eş zamanlı dronla hava desteği sağlanarak operasyon düzenlendi. 'Badem' ve 'Ferman' adlı dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 13 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve 3 bin 884 lira ele geçirilirken, M.Y., M.Ş., R.D., B.K., Ö.K.ve Y.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., M.Ş., R.D. ve B.K. 'Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanırken Ö.K., ve Y.P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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