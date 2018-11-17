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İslahiye'de uyuşturucuya 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 1 kilo 600 gram esrar, 4 bin 784 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 lira, 1 tabanca, 29 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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