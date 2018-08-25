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İSLAHİYE'DE ÜZÜM VE BİBER FESTİVALİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Üzüm ve Biber Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada en iyi üzüm ve kırmızı biber seçildi.

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Üzüm ve Biber Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada en iyi üzüm ve kırmızı biber seçildi. Demokrasi Meydanı'nda ikincisi düzenlenen Geleneksel Üzüm ve Biber festivaline; İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür vekili Kenan Aslan, STK ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İslahiye'de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine destek olmaya devam edeceklerini, bu festivalin de acı ile tatlı iki ürünün tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Konuşmaların ardından 50 bin dönüm alanda yetiştirilen sofralık üzüm ile bu yıl için 10 bin dönümde üretimi gerçekleştirilen kırmızıbiber'de en iyi üzüm ve kırmızıbiber yarışması düzenlendi. Yarışmada jüri tarafından biber ve üzümler; görünüm, büyüklük, kalite, aroması ve tadına göre değerlendirilip puan verildi. Üzüm ve biberde ilk üçe giren yarışmacılara ödülleri verildi. Festial kapsamında Mehmet Yakar ile Latif Doğan konser verdi.

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