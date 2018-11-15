İslahiye'de zeytin hasadı başladı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hasadına başlanılan zeytinde 9 bin ton olması beklenen rekolte üreticisini sevindirdi.

İslahiye'de 17 bin 200 dekar alanda ekili 330 bin 325 ağaçta zeytin hasadına başlandı. Yeşil ve siyah salamuralık ile yağ olarak değerlendirilen zeytin hasadında yağmurların iyi gitmesi ve biyolojik mücadelede elde edilen başarıyla rekoltenin bu yıl yaklaşık 9 bin ton olarak beklenilmesi üreticiyi mutlu etti.

Fevzipaşa Mahallesi kırsalında 25 yıldır zeytin üretimi yapan Ökkeş Yılmaz, yağışlar ve biyolojik mücadele ile verimli bir yıl geçirildiğini belirterek, "Dekar başına 555 kilo zeytin alıyoruz. Bu yıl hasadı el ve sopalar yerine makinelerle yapmamız da ürüne zarar vermediği gibi insan gücünden de tasarrufa katkı sundu" dedi.

