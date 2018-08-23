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İslahiye'deki geçici barınma merkezinden 515 sığınmacı daha ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptan 515 kişi daha ayrıldı.

İslahiye'deki geçici barınma merkezinden 515 sığınmacı daha ayrıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptan 515 kişi daha ayrıldı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatı üzerine 31 Ağustos'a kadar kapatılacak olan İslahiye'deki geçici barınma merkezinde barınan 5 bin 900 Suriyeli sığınmacının tahliyesi devam ediyor. Daha önce 400 kişiden oluşan 60 ailenin ayrıldığı kampta bugün, 515 kişinin oluşturduğu 103 aile daha jandarma tarafından yapılan kontrollerinin ardından araçlarla ilçe merkezi, Hatay, Kahramanmaraş gibi çevre il ve ilçelere gitmek üzere ayrıldı.
İslahiye'deki geçici barınma merkezine 6 yıl önce ailesiyle geldiğini belirten Mahir Kasmu, "Suriye'deki iç savaş sonrası İdlib kentinde 2012 yılında buraya eşim ve 4 çocuğumla birlikte geldim. 6 senedir bu kampta kalıyordum. Burada biri 5 yaşında Aya, diğer 7 aylık olan Fatma olmak üzere iki çocuğum oldu. Kampın kapanmasına üzülüyoruz. Diğer kamplara gitmek yerine Kahramanmaraş'ta akrabalarımız var, oların yanına yerleşeceğiz" dedi.
Kamptaki tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

İslahiye'deki geçici barınma merkezinden 515 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'deki geçici barınma merkezinden 515 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'deki geçici barınma merkezinden 515 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'deki geçici barınma merkezinden 515 sığınmacı daha ayrıldı

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