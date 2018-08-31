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İslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptan 660 kişi daha ayrıldı.

İslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptan 660 kişi daha ayrıldı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatı üzerine kapatılacak olan 5 kamptan biri olan İslahiye'deki geçici barınma merkezinde bulunan 5 bin 900 Suriyeli sığınmacının tahliyesi sürüyor. Daha önce 915 kişiden oluşan 163 ailenin ayrıldığı kampta bugün de 660 kişinin oluşturduğu 110 aile daha özel güvenlik tarafından yapılan kontrollerinin ardından araçlarla çevre il ve ilçelere gitmek üzere ayrıldı.
İslahiye'deki geçici barınma merkezine 6 yıl önce 6 kişilik ailesiyle geldiğini belirten Hasan Muhammed, "Biz 6 yıldır buradaydık ve şimdi Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Buradan ayrıldığımız için üzülüyoruz" dedi.
Suriyeli sığınmacıların tamamının birkaç gün içerisinde kamptan ayrılmaları bekleniyor.

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İslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldı

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