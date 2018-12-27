İslahiye'den demir yolu ile askeri sevkiyat

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ADAPAZARI'ndan yola çıkan geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Adapazarı Arifiye İstasyonu'ndan GZPT, ZPT, çok sayıda askeri araç ve askeri personel ile yola çıkan 25 vagondan oluşan tren, İslahiye'deki Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Verilen molanın ardından tren tekrar hareket etti. 15 vagonun askeri araçları Suriye sınırına götürmek üzere Gaziantep'te ayrılacağı, 10 vagonun ise Diyarbakır'a gideceği belirtildi.

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