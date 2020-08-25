Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir? Islak hamburger yapılışı!

MasterChef izleyenler yepyeni bir tarifi daha merak etmeye başladı. MasterChef yarışmasında yapılan ıslak hamburger tarifi çok sayıda insan tarafından araştırılıyor. Şimdi, herkes ıslak hamburger nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte ıslak hamburger püf noktaları ile beraber bu eşsiz lezzetin tarifi...

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ

Islak hamburger tarifi için kullanılan ıslak hamburger malzemeleri, kişi sayısına artırılabiliyor ya da azaltılabiliyor. Malzemelerin oranları sabit tutularak daha çok ya da daha az ıslak hamburger hazırlanabiliyor.

500 gram kadar kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Galeta unu

Hamburger ekmeği

Sosu için

5 adet domates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı kadar ketçap

1 yemek kaşığı kadar salça

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

Islak hamburger yapılışı için ilk olarak ıslak hamburger köftesi hazırlanıyor. Köfte yapımı için karıştırma kabının içerisine 500 gram kıyma koyuluyor ve üstüne yumurta, soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve galeta unu eklenip köfte yoğruluyor. Sonrasında kıymaya ıslak hamburger köftesine uygun şekiller veriliyor. Ardından köfte tavaya koyularak pişiriliyor.

Islak hamburger sosu için ise 5 tane domates küp küp kesiliyor, üstüne 3 diş sarımsak, ketçap, domates salçası, tuz ve karabiber ekleniyor. Bu sos parçalayıcıdan geçiriliyor. Devamında tavaya konulan sıvı yağ ısıtılıyor ve sos tavaya ekleniyor. Bu şekilde sos kaynamaya bırakılıyor.