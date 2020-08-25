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Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir? Islak hamburger yapılışı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından en fazla merak edilen yemeklerden bir tanesi ıslak hamburger tarifi oldu. Bu nedenle çok sayıda insan, bu eşsiz lezzeti evinde yapabilmek için ıslak hamburger nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte ıslak hamburger yapılışı ve ıslak hamburger malzemeleri ile tüm merak edilen detaylar…

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir? Islak hamburger yapılışı!

MasterChef izleyenler yepyeni bir tarifi daha merak etmeye başladı. MasterChef yarışmasında yapılan ıslak hamburger tarifi çok sayıda insan tarafından araştırılıyor. Şimdi, herkes ıslak hamburger nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte ıslak hamburger püf noktaları ile beraber bu eşsiz lezzetin tarifi...

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ

Islak hamburger tarifi için kullanılan ıslak hamburger malzemeleri, kişi sayısına artırılabiliyor ya da azaltılabiliyor. Malzemelerin oranları sabit tutularak daha çok ya da daha az ıslak hamburger hazırlanabiliyor.

  • 500 gram kadar kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tutam maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Galeta unu
  • Hamburger ekmeği

Sosu için

  • 5 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı kadar ketçap
  • 1 yemek kaşığı kadar salça
  • Sıvıyağ
  • Tuz
  • Karabiber

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

Islak hamburger yapılışı için ilk olarak ıslak hamburger köftesi hazırlanıyor. Köfte yapımı için karıştırma kabının içerisine 500 gram kıyma koyuluyor ve üstüne yumurta, soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve galeta unu eklenip köfte yoğruluyor. Sonrasında kıymaya ıslak hamburger köftesine uygun şekiller veriliyor. Ardından köfte tavaya koyularak pişiriliyor.

Islak hamburger sosu için ise 5 tane domates küp küp kesiliyor, üstüne 3 diş sarımsak, ketçap, domates salçası, tuz ve karabiber ekleniyor. Bu sos parçalayıcıdan geçiriliyor. Devamında tavaya konulan sıvı yağ ısıtılıyor ve sos tavaya ekleniyor. Bu şekilde sos kaynamaya bırakılıyor.

Sonrasında ıslak hamburger ekmeği ortadan kesiliyor ve ekmekler domatesli sosun içerisine batırılıyor. Ardından ekmeklerin içerisine köfte koyuluyor. Köftelerin piştiği tavaya bir fırın kağıdı ıslatılarak konuluyor. Hamburgerler de ıslak fırın kağıdının üstüne yerleştiriliyor ve kapak kapatılıyor. Kısık ateşte ekmekler yumuşayana kadar bekletiliyor. Ardından lezzetli ıslak hamburger yemeği servis ediliyor.

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