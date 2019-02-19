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"Islak imza"da kumpas davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:18 | Son Güncelleme

Dönemin Adli Tıp Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarında görevli 18 sanığın yargılandığı dava dosyasına, bazı sanıkların dijital materyallerinin incelenmesine yönelik rapor ulaştı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e "kumpas" kurulduğu iddiasıyla, tutuksuz 18 sanığın yargılandığı dava dosyasına, bazı sanıkların dijital materyallerinin incelenmesine yönelik rapor ulaştı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği ara karar gereği, sanıklar Hakan Kaymak, Ahmet Mesut Mudu, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Burhanettin Cihangiroğlu, Gürol Berber ve Özlem Karslı'ya ait olduğu belirtilen dijital materyaller üzerinde imaj alma ve içerik çıkarma işlemlerinin bittiği, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporun dava dosyasına konduğu öğrenildi.

Söz konusu 22 sayfalık raporda, "sanıklardan Ahmet Mesut Mudu'dan ele geçirilen harddiskte, KHK ile kapatılan, FETÖ ile iltisaklı, 'herkül.org' ve 'samanyoluhaber.com' gibi sitelerin dijital kalıntılarına rastlandığı, telefona ise örgüt tarafından kullanıldığı belirtilen "Cover me" adlı uygulamanın kaydedildiği" ifade ediliyor.

Sanıklardan Gürol Berber'den ele geçirilen CD'lerin de çözümlendiği ve bu CD içeriklerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan, seslendirilen şiirlere ait ses kaydı olduğu kaydedilen raporda, sanıklardan Eyüp Kandemir'den ele geçirilen harddiskte ise örgütle iltisaklı, "rotahaber.com" gibi sitelere çok sayıda erişim sağlandığı ifade edildi.

Raporda, sanıklardan Kandemir'in eşiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma yürütüldüğü de belirtilirken, soruşturma kapsamında bu kişide, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock ve Bank Asya hesabı tespit edildiği de dile getirildi.

Davanın duruşması 26 Nisan'da gerçekleşecek.

- İddianameden

Ergenekon davasının sanıkları İlker Başbuğ, Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk'ün "müşteki" sıfatıyla, Ergenekon davasının bazı sanıkları ile Genelkurmay Başkanlığının da "suç duyurusunda bulunan" olarak yer aldığı iddianamede, "İrtica İle Mücadele Eylem Planı" isimli belge üzerinde, müşteki Dursun Çiçek tarafından atıldığı iddia edilen imzayla ilgili rapor düzenleyen Adli Tıp Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarında görevli 18 sanığın eylemleri sıralanıyor.

Söz konusu belgenin Adli Tıp Kurumuna gönderilip mevzuata uygun olmayan şekilde ele alındığı, görev taksimatının yapıldığı, istenilen yönde rapor tanziminin sağlanması için şartları uymayan adli tıp uzmanlarının görevlendirildiği, belgeyle ilgili kararın kuruma geldiği gün oy çokluğuyla çıkarıldığı ve muhalif kalan üyelerin kurumdan uzaklaştırıldığı iddialarının sıralandığı iddianamede, Ergenekon soruşturması kapsamında, belgeye ayrı bir önem atfedildiği, belgeyle ilgili imza incelemelerinin de bu soruşturma makamları ve ilgili adli kolluk personeli tarafından yaptırıldığı dile getiriliyor.

İddianamede tüm şüphelilerin, ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Dijital materyal raporu Islak imza kumpas davası

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