Islak mayo ile gelen tehlike!Dikkat, bu hastalık yaz aylarında artıyor

Deniz ve havuzdan sonra ıslak mayo ile kalınması başta olmak üzere birçok nedenden kaynaklanabilen idrar yolu enfeksiyonunun kimi zaman hafife alınması ağır sonuçlara yol açabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, tedavi edilmediğinde böbreklere geçebilen enfeksiyonun ölüme bile neden olabildiğini belirtiyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, yaz keyfini kabusa dönüştürebilen idrar yolu enfeksiyonunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Özellikle kavurucu yaz sıcaklarında pek çok kişinin umursamadığı ıslak mayo ve ıslak bikini ile güneşlenmek tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Onların başında da, ülkemizde sık rastlanan idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Özellikle yaz aylarında artışa geçen; bakteri, mantar ve virüslerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu her iki kadından birinin kapısını çalarken, her yüz erkekten de 14’ünde görülüyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri,idrar yolu enfeksiyonunun idrar yaparken yanma ve acı hissi, sık idrara çıkma arzusu, idrarı bitirememe hissi, kanama, bulanık idrar, ağır ya da kötü koku, kasıklarda ve kasıklardan sırtın arka bölümüne yayılan ağrı ve ateşe yol açabildiğini belirterek “Bu belirtilerden biri bile idrar yolu enfeksiyonuna işaret edebilir. Bu nedenle belirti ortaya çıkar çıkmaz doktora başvurmalısınız” diyor.

HAFİFE ALMANIN BEDELİ AĞIR OLABİLİR İdrar yolu enfeksiyonu; böbrekler, mesane (idrar kesesi) ve üretraya (dış idrar yolu) genellikle insanların kalın bağırsak florasında bulunan bakterilerin yerleşmesi sonucu oluşuyor. Üretra ve mesanede olan enfeksiyonlara ‘alt idrar yolu enfeksiyonu’ denilirken, böbreklerde oluşan idrar yolu enfeksiyonuna ‘üst idrar yolları enfeksiyonu’ adı veriliyor. “İdrar yolu enfeksiyonunu hafife almanın ağır bir bedeli olabilir” uyarısında bulunan Doç. Dr. Hakan Özveri, tedavi edilmediğinde bakterilerin böbreğe ve kana ulaşabildiğini ve daha ağır seyrederek hastaneye yatış gerektirebildiğini hatta ölüme neden olabildiğini belirterek şu bilgileri veriyor: “Hastalığın ilerlemesi durumunda tedavi için güçlü antibiyotiklerin uzun süre kullanılması gerekiyor. Yine tedavi edilmezse bakterilerin kana yayıldığı “üro-sepsis” olarak tanımlanan çok daha ciddi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda üro-sepsis şoka veya çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Bu nedenle tedaviye başlamada kesinlikle geç kalınmamalıdır.”