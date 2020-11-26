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Islak mendil tutkunuzdan vazgeçin! Asla elinizi silmeyin, neden mi?

26.11.2020 12:06 | Son Güncelleme:
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Islak mendil tutkunuzdan vazgeçin! Asla elinizi silmeyin, neden mi?

Dünyanın en kullanışlı ürünlerinden biri olan ıslak mendiller vazgeçilmezimiz... Temizlik anlamında hayatımızı kolaylaştıran bu mendiller, aslında her yüzey için kullanıma uygun değil.

Temizliğin en önemli parçası haline gelen ıslak mendiller ile bıraksalar yeri, göğü silebiliriz. Temizlikte hızlandıran, kullan at özelliği sayesinde pratik bir ürün olan ıslak mendil aslında tamamen faydalı bir ürün değil. İşte ıslak mendillerin kesinlikle kullanılmaması gereken alanlar.

MUTFAK TEZGAHINI SİLMEYİN

Islak mendilin içerdiği sitrik asit nedeniyle tezgah silme işlemi için uygun değildir. Aynı zamanda oyuncaklar da ıslak mendille silinmemeli. Islak mendilde bulunan kimyasallar çocuğunuzun oyuncaklarına geçebilir. Yiyecek ve oyuncaklara geçen kimyasal tehlikeler yaratabilir.

TUVALETTE KULLANMAYIN

Tuvalet kağıdı yerine ıslak mendil kullanıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Islak mendili tuvalete attığınızda kanalizasyon sistemlerinde sıkışıp kalır. Bunu yaşamak kimse istemez değil mi?

BAKIR YÜZEYLERE ZARAR VERİYOR

Bakır ve alüminyum kaplı yüzeyleri ıslak mendil ile temizlemeyin. Mendilde bulunan kimyasallar, bu yüzeylerle etkileşime geçip zararlı hale gelebilir.

CİLDİNİZİ TEMİZLEMEYİN

Eğer aldığınız ıslak mendil bebekler için özel üretilmemişse kesinlikle cildinizi temizlememelisiniz. Ev temizliği için üretilen bu mendiller cildinizi tahriş edebilir.


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