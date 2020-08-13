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Islak mendille ilgili bu araştırma herkesi şaşırttı! Bir daha kullanmayacaksınız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünün sağlığımıza çeşitli zararları bulunuyor. Biz bu ürünleri kullanırken, farkında olmadan sağlımıza zarar verdiğimizi düşünemiyoruz. Bu nedenle bize zararsız gibi gözüken fakat günlük hayatta çok sık kullandığımız ıslak mendilin sağlığımıza olası etkilerini bilmemiz oldukça önemli. İşte ıslak mendillerdeki gizli tehlikeler...

Islak mendille ilgili bu araştırma herkesi şaşırttı! Bir daha kullanmayacaksınız...

Günlük hayatımızda bir çok yerde karşımıza çıkan ıslak mendilleri hayatımızı kolaylaştıran temizlik ürünleri olarak biliyoruz. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve gittiğimiz restoranlarda sürekli yanımızda bulunuyor. Güzel kokuları ve göze hoş gelen paketleri çekici gözükse de aslında hiç aklımıza gelmeyecek zararları var. Özellikle içeriğinde hangi kimyasalların olduğunu bilmediğimiz ıslak mendillerden uzak durmamız şart! Bu yazımızda ıslak mendillerin sağlığıma zararlarını sizin için derledik.

ISLAK MENDİLLERDEKİ ZARARLI KİMYASALLAR

Islak mendillerdeki bazı kimyasal maddeler, kimi insanlarda vücudun çeşitli bölgelerinde döküntülere, kızarıklıklara ve kaşıntılara neden oluyor. İçeriğindeki MCI olarak da adlandırılan Metilkloroizotiazolinon adlı kimyasaldan ötürü vücutta bu alerjik reaksiyonlarla karşılaşma riskiniz var. Islak mendillerdeki güzel koku veren ve mendillerin kullanım ömrünü uzatan koruyucu maddeler, sağlığa zararı olan kimyasallar. Üstelik bu güzel kokular göründüğü kadar masum da değil! Koku verici maddeler genelde ham petrolden üretildiği için çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Bu nedenle, özellikle ciltleri daha geçirgen ve hassas olan bebek ve çocuklarımızın vücudunda ıslak mendil kullanımından kaçınmak gerekiyor.

ISLAK MENDİLİN DOĞAYA ZARARLARI

Islak mendillerin sadece insan sağlığına zararlı olduğunu düşünmemek gerek. Bu mendillerin kullanımı sonrası oluşan atıkların ciddi ekolojik sonuçları da bulunuyor. Doğada çözünmeyen bu atıklar tıpkı plastik atıklar kadar tehlikeli. Üstelik denize atıldığında suda yaşayan canlıların da ölümüne neden olabiliyor. Ek olarak, tuvaletlere atılan ıslak mendiller kanalizasyon tıkanmalarına da yol açabiliyor.

ISLAK MENDİL SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Islak mendil almadan önce dikkat edebileceğiniz bazı hususlar var. Öncelikle paketin dışında mendilin içeriğindeki maddelere göz atmanız gerekir. Eğer pakette böyle bir bilgi hiç yoksa kesinlikle satın almamalısınız. İçeriğinde yukarıda bahsettiğimiz "Metilkloroizotiazolinon" adlı maddeyi görürseniz mutlaka başka ıslak mendillere yönelmelisiniz. Yine, satın alacağınız tüm ürünlerde dikkat etmeniz gerektiği gibi TSE damgalı bir ürünü tercih etmeniz gerekir.

ISLAK MENDİLLER ASLINDA HİJYENİK DE DEĞİL

Cardiff Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, bizim temizlik amacıyla kullandığımız ıslak mendiller aslında sandığımız kadar hijyenik de değil. Araştırma, ıslak mendillerin bakterileri öldürmekten ziyade yaydığını gösteriyor. Her ıslak mendilin bakteri öldürücü özelliği olmadığını belirten araştırmacılar, bazı kalitesiz mendillerin bakterileri bir zeminden diğerine yaydığını tespit ederek tüketicileri uyarıyor. Aslında güvenmemiz gereken temizlik araçları su ve sabun kadar basit!

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