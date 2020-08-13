Islak mendille ilgili bu araştırma herkesi şaşırttı! Bir daha kullanmayacaksınız...

Günlük hayatımızda bir çok yerde karşımıza çıkan ıslak mendilleri hayatımızı kolaylaştıran temizlik ürünleri olarak biliyoruz. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve gittiğimiz restoranlarda sürekli yanımızda bulunuyor. Güzel kokuları ve göze hoş gelen paketleri çekici gözükse de aslında hiç aklımıza gelmeyecek zararları var. Özellikle içeriğinde hangi kimyasalların olduğunu bilmediğimiz ıslak mendillerden uzak durmamız şart! Bu yazımızda ıslak mendillerin sağlığıma zararlarını sizin için derledik.

ISLAK MENDİLLERDEKİ ZARARLI KİMYASALLAR

Islak mendillerdeki bazı kimyasal maddeler, kimi insanlarda vücudun çeşitli bölgelerinde döküntülere, kızarıklıklara ve kaşıntılara neden oluyor. İçeriğindeki MCI olarak da adlandırılan Metilkloroizotiazolinon adlı kimyasaldan ötürü vücutta bu alerjik reaksiyonlarla karşılaşma riskiniz var. Islak mendillerdeki güzel koku veren ve mendillerin kullanım ömrünü uzatan koruyucu maddeler, sağlığa zararı olan kimyasallar. Üstelik bu güzel kokular göründüğü kadar masum da değil! Koku verici maddeler genelde ham petrolden üretildiği için çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Bu nedenle, özellikle ciltleri daha geçirgen ve hassas olan bebek ve çocuklarımızın vücudunda ıslak mendil kullanımından kaçınmak gerekiyor.