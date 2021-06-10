Islak yolda otomobil kaymasını önlemek mümkün mü?

Islak zeminde aracın kaymasına yol açan en büyük etken hızdır. Hızla birlikte aracın dengesini bozan direksiyon hareketleri ki özellikle virajlarda ve engelden kaçmak için sollama yapma gibi durumlarda direksiyonu sert şekilde çevirme, tutunan zemine oranla daha geç cevap vereceği için bizi yanıltır. Dolayısıyla biz tutunan bir zemindeki gibi tepki beklersek daha geç cevap alırız. O yüzden de aracın kaymaya başladığını görebiliriz.

ISLAK YOLDA ARACIN KAYMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Aracını kaymasını önlemek için özellikle hızlı yol kesimlerinde direksiyonun hareketleri çok önemlidir. Aracın kaymasını önleyecek ters hareketlerle müdahale etmek faydalıdır.

Direksiyonu doğru uzaklıkta ve iki elle tutuyor olmak, koltuğun dik olması, kayma hareketlerini daha erken ve doğru hissedebilmeniz çok önemlidir.

MESAFEYİ ARTTIRIN, YAVAŞ FREN YAPIN

Bunlarla birlikte takip mesafesinin biraz daha fazla olması, hızların düşürülmesi, fren yapılacak noktaların daha geride olması ve tüm bu hareketlerin daha yavaş yapılması ıslak zeminlerde kontrolü kaybetmeyi önleyecektir.

