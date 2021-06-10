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Islak yolda otomobil kaymasını önlemek mümkün mü?

10.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçların hareket etmesini sağlayan lastikler, bazı durumlarda kayarak tehlikeli durumlar oluşturabilir. lastik kayma nedenleri arasında farklı sebepler bulunabilir. En çok dikkat çekeni ise ıslak yoldan dolayı lastiklerin kaymasıdır. Islak yolda otomobilin kayması direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden olacağından kritik bir sorundur. Can kaybına bile neden olabilecek ıslak zeminde otomobil kayması sorunu nasıl kontrol altına alınır?

Islak zeminde aracın kaymasına yol açan en büyük etken hızdır. Hızla birlikte aracın dengesini bozan direksiyon hareketleri ki özellikle virajlarda ve engelden kaçmak için sollama yapma gibi durumlarda direksiyonu sert şekilde çevirme, tutunan zemine oranla daha geç cevap vereceği için bizi yanıltır. Dolayısıyla biz tutunan bir zemindeki gibi tepki beklersek daha geç cevap alırız. O yüzden de aracın kaymaya başladığını görebiliriz.

ISLAK YOLDA ARACIN KAYMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Aracını kaymasını önlemek için özellikle hızlı yol kesimlerinde direksiyonun hareketleri çok önemlidir. Aracın kaymasını önleyecek ters hareketlerle müdahale etmek faydalıdır.

Direksiyonu doğru uzaklıkta ve iki elle tutuyor olmak, koltuğun dik olması, kayma hareketlerini daha erken ve doğru hissedebilmeniz çok önemlidir.

MESAFEYİ ARTTIRIN, YAVAŞ FREN YAPIN

Bunlarla birlikte takip mesafesinin biraz daha fazla olması, hızların düşürülmesi, fren yapılacak noktaların daha geride olması ve tüm bu hareketlerin daha yavaş yapılması ıslak zeminlerde kontrolü kaybetmeyi önleyecektir.

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