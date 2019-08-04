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Islak zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Samsun’dan İstanbul’a giden otomobil, yağışlı havada ıslak zeminde yoldan çıkması sonucu takla attı.

Islak zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Samsun’dan İstanbul’a giden otomobil, yağışlı havada ıslak zeminde yoldan çıkması sonucu takla attı. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul’a giden Necaettin Keskin (44) idaresindeki 34 RL 4824 plakalı otomobil, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Zincirlikuyu mevkisinde havanın yağışlı olması nedeniyle ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Necaettin Keskin ile birlikte araç yolcu olarak bulunan eşi Melek Keskin (43), çocukları Zeren Keskin (10) ve Zehra Keskin (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Islak zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Islak zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Islak zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

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