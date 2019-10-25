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İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ismi bilim merkezine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi, çocukların bilimle ilgili gelişimine destek sağlamak için İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) katkılarıyla bir bilim merkezi kurdu.

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, çocukların bilimle ilgili gelişimine destek sağlamak için İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) katkılarıyla bir bilim merkezi kurdu. İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adının verildiği bilim merkezinin açılışı gerçekleşti.

İstanbul Kalkınma Ajansı, ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkılarıyla Bağcılar Belediyesi 8D Sinema ve Planetaryum binasının içinde oluşturulan Fuat Sezgin Bilim Merkezi’nin açılış töreni düzenlendi. Çocuklara bilimi sevdirmek adına kurulan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in isminin verildiği bilim merkezi ziyaretçilerden tarafından aktif şekilde gezilebilecek.

BAŞKAN ÇAĞIRICI, BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’da birinci önceliğimiz her zaman eğitim olmuştur. Bilgi Evleriyle başlayan eğitime destek projemizi bilim merkezimizle sürdürüyoruz. Bugün de geçen yıl aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın adına bir bilim merkezi açtık. 24 Ekim 2019 tarihi de Fuat Sezgin hocamızın doğum yıldönümü bu yönüyle de bugünün ayrı bir anlamı var. İslam bilim tarihi araştırmalarına büyük hizmet etmiş bilim adamımızın adının burada yaşıyor olması da inşallah gelecek nesillerimiz için örnek oluşturacaktır. İnşallah buradan yeni İbn-i Sinalar, Farabiler, Mimar Sinanlar ve Fuat Sezginler yetişecek. Bilim merkezimizin birçok değişik alanda ülkemizin geleceğine ve gelişimine katkı sağlayacak gençler yetiştirmesini temenni ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER DENEY İSTASYONLARINDAN UYGULAMALI FAYDALANACAK

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adının verildiği bilim merkezinde girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölüm bulunuyor. Çocuklar okullarda teoriğini gördüğü dersleri bu deney istasyonlarında uygulamasını yapıyor. Ayrıca ressam robot, robot uçak, güneş enerjisi atölyelerinde bireyler, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve düşünce becerilerini geliştirebilme özelliklerini de kazanıyor. Kendilerine verilen malzemelerden icatlar yapan öğrenciler, kendi yapmış oldukları robotları da yanında götürüyor. Bilim merkezi, ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar da sunuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da şunları söyledi: “Bağcılar’daki güzelliklere bir güzellik daha katmanın heyecanı içerisindeyiz. Buradan yetişecek yavrularımız hem Bağcılar’ın hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin farkındalığını gösterecek.”

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin, “Anaokulundan liseye kadar öğrencilerimizin faydalanabileceği bu projede aynı zamanda çocuklarımıza rehberlik edecek öğretmenlerimizin, ailelerimizin de bilim konusunda farklılıklarının artacak olmasından da ayrıca mutluyuz” diye konuştu.

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