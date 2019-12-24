İslam bilim tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin Gaziantep'te anıldı

Sezgin'in 1960 yılında İstanbul Üniversitesinden atıldığını anımsatan Çetinkaya, siyasetle alakası olmayan, apolitik bir insanın atılmasının kafa karıştırdığını belirterek, "Hocanın iki ağabeyi Demokrat Parti zamanında senatördü. Bu sebeple okuldan atılmış olabilir. Kendisinin siyasetle alakası yoktu. Almanya Cumhurbaşkanı ve siyasilerin baskısına rağmen asla Türk vatandaşlığından vazgeçmedi. Türk vatandaşı olarak doğdu, öyle de öldü." dedi.

Sezgin'in Müslümanların, bilimler tarihindeki muazzam yerleri bilmediklerini ya da yanlış bildikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık kompleksi içinde olduğunu söylediğini aktaran Çetinkaya, onun 94 yaşına kadar atalarının tarihindeki muazzam yerleri göstermek ve öğretmek için çalıştığını kaydetti.

Fuat Sezgin'n 60 yıl boyunca Almanya'da biriktirdiği kütüphanesini Türkiye'ye bağışladığını söyleyen Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Arap ülkeleri hocamızın 60 yıllık kütüphanesi için 1 milyar dolar civarında para teklif ettiler ama hocamız hiçbir ücret talep etmeden Türkiye'ye bağışladı. Almanlar, kitapların üçte ikisine el koydu, şu an vermiyorlar. Vakıf olarak onun mücadelesini yapıyoruz. Hocamızın çok yoğun bir temposu vardı. Sağlığında da çok çalışırdık. Şimdi de yaşıyormuş, yukarılardan talimat veriyormuş gibi çalışmalarımız devam ediyor. Onun yolundan ilerlemek istiyoruz. Kendisi ölene kadar okudu. Almanya'da da enstitü ve evi arasında başka yol bilmezdi. Hatta bir anısı var. Frankfurt'ta bir gün devamlı gittiği yerde yol kazılmış, evini bulamamış. Gece polisler eve gitmesi için yardımcı olmuş."