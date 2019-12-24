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İslam bilim tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin Gaziantep'te anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:44 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya: - "Arap ülkeleri hocamızın 60 yıllık kütüphanesi için 1 milyar dolar civarında para teklif ettiler ama hocamız hiçbir ücret talep etmeden Türkiye'ye bağışladı. Almanlar kitapların üçte ikisine el koydu, şu an vermiyorlar. Vakıf olarak onun mücadelesini yapıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Fuat Sezgin'in kütüphanesindeki kitapları Türkiye'ye bağışladığını belirterek, "Almanlar kitapların üçte ikisine el koydu, şu an vermiyorlar. Vakıf olarak onun mücadelesini yapıyoruz." dedi.

Gaziantep'te İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Fuat Sezgin'in 94 yaşına kadar okumaktan ve araştırmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Sezgin'in 1960 yılında İstanbul Üniversitesinden atıldığını anımsatan Çetinkaya, siyasetle alakası olmayan, apolitik bir insanın atılmasının kafa karıştırdığını belirterek, "Hocanın iki ağabeyi Demokrat Parti zamanında senatördü. Bu sebeple okuldan atılmış olabilir. Kendisinin siyasetle alakası yoktu. Almanya Cumhurbaşkanı ve siyasilerin baskısına rağmen asla Türk vatandaşlığından vazgeçmedi. Türk vatandaşı olarak doğdu, öyle de öldü." dedi.

Sezgin'in Müslümanların, bilimler tarihindeki muazzam yerleri bilmediklerini ya da yanlış bildikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık kompleksi içinde olduğunu söylediğini aktaran Çetinkaya, onun 94 yaşına kadar atalarının tarihindeki muazzam yerleri göstermek ve öğretmek için çalıştığını kaydetti.

Fuat Sezgin'n 60 yıl boyunca Almanya'da biriktirdiği kütüphanesini Türkiye'ye bağışladığını söyleyen Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Arap ülkeleri hocamızın 60 yıllık kütüphanesi için 1 milyar dolar civarında para teklif ettiler ama hocamız hiçbir ücret talep etmeden Türkiye'ye bağışladı. Almanlar, kitapların üçte ikisine el koydu, şu an vermiyorlar. Vakıf olarak onun mücadelesini yapıyoruz. Hocamızın çok yoğun bir temposu vardı. Sağlığında da çok çalışırdık. Şimdi de yaşıyormuş, yukarılardan talimat veriyormuş gibi çalışmalarımız devam ediyor. Onun yolundan ilerlemek istiyoruz. Kendisi ölene kadar okudu. Almanya'da da enstitü ve evi arasında başka yol bilmezdi. Hatta bir anısı var. Frankfurt'ta bir gün devamlı gittiği yerde yol kazılmış, evini bulamamış. Gece polisler eve gitmesi için yardımcı olmuş."

- "Hiçbir zaman Türkiye'den vazgeçmedi"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de Sezgin'in dil, felsefe açısından Batı'ya meydan okuduğunu söyledi.

Öğrencilere tarihi iyi okumaları tavsiyesinde bulunan Gür, "Dil ve tarih şuurunu kaybetmemiş bir millete hiç kimse diz çöktüremez. Fuat Sezgin 1960 ihtilaliyle üniversiteden atıldı, Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Hiçbir zaman Türkiye'den vazgeçmedi. Her ülke ona pasaport vermek için yarışırken sadece Türk pasaportu kullandı. Fuat hocayı iyi anlamalısınız, onun sabrına, metanetine, dirayetine, en önemlisi çalışkanlık felsefesine sahip olursanız Türkiye'nin, doğunun geleceği sizin elinizde olacaktır." dedi.

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay da Sezgin'in bilginin izinden acıyla eziyetle giden, adanmış bir insan olduğunu ve bilimsel bilginin yerleşmesine katkı sağladığını belirtti.

Etkinlikte akademisyenler de sunumlar yaptı.

Öte yandan Gaziantep Üniversitesinde de Sezgin'i anma etkinleri kapsamında "İslam Tetkikleri ve Fuat Sezgin: Yöntem, Yaklaşım ve İçerik" konulu toplantı düzenlendi.

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