İslam Birliği Genel Sekreteri eski Nazi kampını ziyaret etti

El İsa, kampı ziyaret eden yüksek dereceli ilk Müslüman temsilci oldu.Suudi Arabistan merkezli islami sivil toplum kuruluşu Dünya İslam Birliği Örgütü'nün (Muslim World League) Genel Sekreteri Şeyh Muhammed el- İsa Perşembe günü Polonya'da bulunan eski Nazi toplama kampı Auschwitz'i ziyaret etti. El- İsa İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyondan fazla Yahudi'nin öldürüldüğü kampı ziyaret eden en üst düzey Müslüman temsilci oldu.

Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) Genel Müdürü David Harris ile birlikte kampı gezen Şeyh Muhammed el- İsa, binlerce kişinin kurşuna dizildiği "Ölüm duvarının" önünde mum yakarak, saygı duruşunda bulundu.

Amerikan Yanudi Komitesi'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, el İsa ve beraberindeki heyetin Auschwitz ziyareti ile ilgili "Tarih yazılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Şeyh Muhammed el- İsa Yahudi soykırımını inkar etme ve küçümsemenin bir suç ve kurbanlara hakaret teşkil ettiğini açıklamıştı. Suudi Arabistan Mekke merkezli örgüt Dünya İslam Birliği, uluslararası toplum tarafından bilinen başlıca islami sivil toplum kuruluşlarından biri. Örgüt dünya çapında Müslümanların dini ve kültürel çıkarlarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Ziyaret, kampın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ordusu tarafından kurtarılmasının 75'inci yıldönümü vesilesiyle gerçekleşti.

KNA/TY,HT

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