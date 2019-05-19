Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Zekat, dünyanın dengesini muhafaza etmek için Rabbimizin koymuş olduğu en önemli farzlardan birisidir. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Bunlardan birisi de zekattır. İslam, dünyanın dengesini muhafaza etmek için gönderilmiştir." dedi.

Erbaş, MÜSİAD Konya Şubesi'nde düzenlenen sahur programında, sanayici ve iş insanlarının ramazanlarını tebrik ederek yaptıkları ibadetlerin makbul olmasını niyaz etti.

İslam medeniyetinin aynı zamanda vakıf medeniyeti olduğuna işaret eden Erbaş, "Vakıf anlayışının başlangıcı, Allah Rasulü Efendimizdir. Vakıf medeniyeti, Peygamber Efendimizin Fedek Arazisi'ni kıyamete kadar fakir fukaranın, garip gurebanın istifade etmesi için vakfetmiş olması ile başlıyor. İslam medeniyetinin bütün aşamalarında ve Osmanlı Devleti'nde zirveye oturan vakıf anlayışı, günümüze kadar geliyor." diye konuştu.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kurulduğu günden bugüne pek çok hizmet yaptığının altını çizerek, vakfın eğitim alanında büyük başarıları olduğunu vurguladı.