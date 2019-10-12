İslam dünyası aydınlarından BM'ye, Barış Pınarı Harekatı'na destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumundan İslam ve Arap dünyası sivil toplumunu temsil eden 103 düşünür, diplomat ve akademisyen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıklama notuyla duyurdu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) harekata destek çağrısı yaptı.

Forum tarafından yapılan açıklamaya göre, İslam ve Arap dünyasından 103 düşünür, diplomat ve akademisyen, BM'ye hitaben Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen açıklayıcı not yayımladı.

Açıklama notunda Türkiye'nin başlattığı harekatın, Suriye'nin kuzeyindeki bölgede yeniden güvenliğin sağlanması amaçlı olduğu, bölgede DEAŞ ve Suriye halkının doğal bileşeni olan Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki silahlı terör örgütlerinin Suriye, Türkiye ve tüm dünyayı tehdit ettiği vurgulandı.

Bu silahlı terör yuvalarının bölgede tüm uluslararası hukukla çakışarak insanlığa karşı en iğrenç suçları işlemeye devam ettiği belirtilen açıklama notunda İslam ve Arap dünyasından aydınlar, Türkiye'nin başlattığı harekatın yanında yer aldıklarını duyurdu.