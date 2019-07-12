HABER

İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda "yolsuzlukla mücadele" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:21 | Son Güncelleme

Doha İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda "yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık kültürünün yayılması için gençlik denetim organları kurulmasının" önemi vurgulandı

Katar'da düzenlenen Doha İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda "yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık kültürünün yayılması için gençlik denetim organları kurulmasının" önemi vurgulandı.

Başkent Doha'da Katar Kültür ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) gençlik kolu İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle düzenlenen Doha İslam Dünyası Gençlik Forumu'na 56 ülkeden temsilciler katıldı.

"Doha- 2019 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen forumun kapanış töreninde Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ganim el-Ali ile ICYF Başkanı Taha Ayhan da hazır bulundu.

Forumun kapanış bildirgesinde, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık kültürünün yayılması için gençlik denetim organları kurulması gerektiği ifade edildi.

ICYF Başkanı Ayhan, yaptığı kapanış konuşmasında, üye devletlerle gerçekleştirdiği etkinliklerdeki önceliklerinin gençlere ve sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek olduğunu söyledi.

ICYF'nin gençleri destekleme ve girişimciliği teşvik etmeye yönelik çeşitli projeler yürüttüğünü aktaran Ayhan, İslam ülkelerinde genç nüfusa yönelik program ve projeler geliştirmek için Katar'daki ilgili makamlarla iş birliğine hazır olduklarının altını çizdi.

Kudüs'ün 2018 yılında üstlendiği "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı 2019 yılı için Doha'ya devredilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyeti onursal başkanlığını üstlendiği, "Kudüs-2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programının devir teslim töreni, ICYF tarafından Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Kudüs'ün 2018 yılında üstlendiği unvanı, 11 Mart'ta sembolik anahtar teslimiyle 2019 yılı için Katar'ın başkenti Doha'ya devredilmişti.

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
TIR devrildi: Ölüler var!TIR devrildi: Ölüler var!
Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metro teşekkürüSoyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metro teşekkürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doha Katar

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

TIR devrildi: Ölüler var!

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.