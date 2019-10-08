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İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı Tahran'da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Dünyada gelecek, dijital eğitim üzerine olacaktır. Geleceği görmeden eğitimi planlamak mümkün değil. Sanal üniversiteler ağı kurulmazsa 10 sene sonra dünyayı ve toplumu geri bir planda takip ediyor olacaktık. Sanal üniversiteler ağıyla hem İslam dünyası hem de dünyanın diğer ülkeleriyle bir yol haritası çizilmiş olacak"

İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı (CINVU) toplantısı, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Peyam-i Nur Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çomaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'ın destekleriyle toplantıya katıldıklarını belirterek, bugünkü toplantı sonucunda Türkiye'nin CINVU İcra Komitesinde yer aldığını anlattı.

İcra Komitesinde başkanlığa Pakistan'ın seçildiğini dile getiren Çomaklı, bu alanda en çok öğrencinin Pakistan'da bulunduğunu, bu ülkeyi Türkiye'nin izlediğini aktardı.

-"Dünyada gelecek dijital eğitim üzerine olacaktır"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki CINVU'nun önemli bir oluşum olduğunu belirten Çomaklı, "Dünyada gelecek, dijital eğitim üzerine olacaktır. Geleceği görmeden eğitimi planlamak mümkün değil. Sanal üniversiteler ağı kurulmazsa 10 sene sonra dünyayı ve toplumu geri bir planda takip ediyor olacaktık. Sanal üniversiteler ağıyla hem İslam dünyası hem de dünyanın diğer ülkeleriyle bir yol haritası çizilmiş olacak." diye konuştu.

"Anadolu Üniversitesi açık üniversiteler sistemi noktasında dünyada ilk üç içinde yer alıyor" ifadesini kullanan Çomaklı, tecrübeleriyle buraya katkı sağlayacaklarını söyledi. Çomaklı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı eğitim üzerinden bu dijitalleşme sürecine dahil etmezsek oldukça geri kalacaktık. İİT ile bu açığı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda umutluyuz. Geleceğe yönelik hazırlanan stratejik planlamalarda dijitalleşme sürecine destek veriliyor ve eğitimin o çerçevede planlanması gerektiği hususunda görüş birliğine varıldı. Bunun farkında olmak bile büyük bir kazanımdır."

-"Gelecek dijital materyaller üzerinden sürecek"

CINVU'nun İslam dünyasında yer alan üniversitelerin bir araya gelip tecrübelerini paylaşmalarına katkı sağlayacağını ve ilişki düzeyini artıracağını aktaran Çomaklı, toplantılarda birbirinden kopuk bir yapıya sahip olduklarını fark ettiklerini anlattı.

Çomaklı, sanal üniversiteler ağının mevcut kopukluğu gidereceğini ve bu oluşum sayesinde her ülkeyle tek tek değil burada yer alan 57 ülkeyle temasa geçip karşılıklı tecrübeleri paylaşacaklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık gelecek kapalı 4 duvar sınıflarda değil dijital materyaller üzerinden bilgisayar ve tablet üzerinden devam edecek. O yüzden bu organizasyon büyük bir fırsat sağlıyor. Bir Türk vatandaşı, Bangladeş, Malezya, Pakistan ya da İran'da eğitim alacağı üniversiteye daha rahat ulaşacak, önceden tek tek gidip kendi bulması gerekiyordu, şimdi daha uygun bir zemin hazırlanmış oldu."

İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı, İslam İşbirliği Teşkilatının Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesinin (COMSTECH) desteği altında çalışıyor. 57 üyesi bulunan ağ, ülkeler arasında akademik araştırma ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Şafak Ertan Çomaklı Türkiye

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