İslam Dünyasında Bu Yıl Farklı Bayram

Dünya genelindeki Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde kutluyor. 3 günlük bayram normalde aile ziyaretleri ya da tatile çıkılarak değerlendirildi ancak bu sefer yaklaşık 2 milyar Müslüman evde oturmak, görüntülü aramalar yapmak zorunda.
Tükiye’nin de dahil olduğu Irak ve Ürdün gibi ülkeler sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Birçok kısıtlamanın kaldırıldığı ülkelerde de etkinlikler salgın korkusu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oldukça düşük düzeyde kalmış görünüyor.
Suudi Arabistan’da sadece gıda ve ilaç alımı için evden çıkmaya izin var.
Kudüs’te İsrail polisi El Aksa’da iki kişiyi “yasa dışı bir araya gelme” gerekçesiyle gözaltına aldı. El Aksa Mart ayının ortasından bu yana kapalı. El Aksa’ya girmeye çalışanlar genelde polisle karşı karşıya geliyor.
İran bazı camilerde ibadete izin verse de genelde Dini Lider Hamaney’in kıldırdığı bayram namazını iptal etti.
Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da da salgınla mücadele çerçevesinde sıkı kurallar devrede. Ancak ülkede bazı yerlerde sosyal mesafeye dikkat edilmeden toplu haldeki ibadetler dikkat çekti.
Malezya’da haftalardır yürürlükte olan kısıtlamaların ardından işyerlerinin çoğu açıldı ancak toplu bir araya gelme ve insanların doğdukları kentlere gitmeleri hala yasak. Polis yola çıkan 5 binden fazla aracı geri çevirdi.
Ülkede yakın yerlerdeki yakınları ziyaret etmeye izin var ve sadece Pazar günü için 20 kişi bir araya gelebiliyor. Camiler açıldı ancak en fazla 30 kişiyle ibadet izni var.
Pakistan hem virüs hem de yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının gölgesinde bayramı kutluyor.
Mart ayının ortasından bu yana ülkede önlemler yürürlükte ancak Başbakan Imran Han, Ramazan boyunca doktorların çağrısına rağmen camileri kapamayı reddetti.
Pazar günü de Karaçi’de 1000’den fazla kişi yan yana ibadetlerini yerini getirdi.
Komşu Afganistan’da hükümet ve Taleban bayram nedeniyle 3 günlük ateşkes ilan etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te 2 bin Müslüman sosyal mesafe kuralına dikkatli bir şekilde uyarak bir spor tesisinde bayram namazı için bir araya geldi.
Corona nedeniyle kısıtlamaların olduğu Müslümanların yoğun yaşadığı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova’da da bu bayram farklı yaşanıyor.
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da 7 haftanın sonunda 6 Mayıs’ta açılan camilerde maske takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunlu. Yaşlıların evde ibadet etmesi tavsiye ediliyor.