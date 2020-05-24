İslam Dünyasında Bu Yıl Farklı Bayram

Dünya genelindeki Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde kutluyor. 3 günlük bayram normalde aile ziyaretleri ya da tatile çıkılarak değerlendirildi ancak bu sefer yaklaşık 2 milyar Müslüman evde oturmak, görüntülü aramalar yapmak zorunda.

Tükiye’nin de dahil olduğu Irak ve Ürdün gibi ülkeler sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Birçok kısıtlamanın kaldırıldığı ülkelerde de etkinlikler salgın korkusu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oldukça düşük düzeyde kalmış görünüyor.

Suudi Arabistan’da sadece gıda ve ilaç alımı için evden çıkmaya izin var.

Kudüs’te İsrail polisi El Aksa’da iki kişiyi “yasa dışı bir araya gelme” gerekçesiyle gözaltına aldı. El Aksa Mart ayının ortasından bu yana kapalı. El Aksa’ya girmeye çalışanlar genelde polisle karşı karşıya geliyor.

İran bazı camilerde ibadete izin verse de genelde Dini Lider Hamaney’in kıldırdığı bayram namazını iptal etti.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da da salgınla mücadele çerçevesinde sıkı kurallar devrede. Ancak ülkede bazı yerlerde sosyal mesafeye dikkat edilmeden toplu haldeki ibadetler dikkat çekti.