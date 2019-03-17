CHRİSTCHURCH (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Aşırı sağcı eğilimlerin artması ve ırkçılığın yanı sıra İslam düşmanlığının körüklenmesi üzüntü verici." dedi.

Oktay, Yeni Zelanda temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde yaptığı konuşmada, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dilekleri ve selamını federasyon yetkililerine iletti.

"Her hal ve şartta mesafeden bağımsız olarak gönül birliği doğrultusunda yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz." diyen Oktay, "Aşırı sağcı eğilimlerin artması ve ırkçılığın yanı sıra İslam düşmanlığının körüklenmesi üzüntü verici. Bu uç yaklaşımların terör eğilimli kişileri teşvik ettiği çok açık. Saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay, Bakan Çavuşoğlu ile yarın saldırının düzenlendiği iki camiyi ve Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonunu ziyaret edeceklerini söyledi.